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Перекресток улиц Кузнецкой и К. Маркса станет кольцевым или регулируемым

10.10.2017 11:03 ПЛН, Псков

Администрация Пскова заказала выполнение работ по разработке проектной документации на «Реконструкция перекрестка в одном уровне ул. Кузнецкой с ул. К. Маркса и примыкания ул. Плехановский посад к ул. Кузнецкой в городе Пскове». Об этом сообщается в документах на сайте госзакупок.

Подрядчик должен разработать не менее двух вариантов реконструкции перекрестка в одном уровне: перекресток с организацией кругового движения или перекрёсток с организацией регулируемого движения.

В проекте необходимо разработать не менее 2-х вариантов конструкции дорожной одежды тротуаров покрытие асфальтобетонное или покрытие из брусчатки.

Должны быть отражены технические решения по земляному полотну, дорожной одежде, - организации дорожного движения, водоотведению, благоустройству, устройству тротуаров, переустройству (защита, вынос) существующих сетей или строительство недостающих коммуникаций инфраструктуры дороги (наружное электроосвещение, ливневая канализация, хозбытовая канализация, газопровод, водоснабжение, связь.

Начальная (максимальная) цена контракта – 1,8 млн. рублей.

Окончание работ: 30 апреля 2018 г., включая получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверки достоверности определения сметной стоимости.

Источник: Псковская Лента Новостей



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