Ремонт Ольгинского моста планируют завершить досрочно

17 октября рабочие подрядной организации приступили к укладке верхнего слоя асфальтового покрытия на Ольгинском мосту. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ «Город Псков», в работе задействовано около 10 единиц современной специальной техники, в том числе 2 катка разной мощности, гудронатор и 1 асфальтоукладчик. Всего предстоит уложить почти 200 метров полотна.

Работы по ремонту изношенного покрытия моста ведутся в рамках муниципального контракта круглосуточно и разделены на два этапа. В ночное время с помощью спецтехники проводят фрезерование верхнего слоя. Затем полотно проливают специальной битумной эмульсией, и уже в дневные часы укладывается новый асфальт.

Обеспечена бесперебойная доставка свежего материала, укладка асфальта ведется в несколько полос. За качеством выполняемых работ следят специалисты Управления городского хозяйства администрации Пскова.

В ночь с 17 по 18 октября планируется приступить к снятию верхнего слоя на второй половине Ольгинского моста. Если позволят погодные условия, к укладке нового асфальтового покрытия здесь приступят уже на следующий день. Полностью завершить работы подрядная организация предполагает ранее установленного срока, не нарушая при этом технологии.

Безопасность дорожного движения обеспечивает несколько экипажей ДПС, которые постоянно находятся в зоне ремонтных работ.

Управление городского хозяйства обращается к автомобилистам с просьбой выбирать, по возможности, другие маршруты передвижения по городу, используя мосты Александра Невского и 50-летия Октября.

Источник: Псковская Лента Новостей