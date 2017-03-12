За неделю в онлайн-приемную по вопросам состояния улично-дорожной сети Пскова поступило 35 обращений граждан

онлайн-приемную по вопросам состояния улично-дорожной сети Пскова поступило 35 обращений граждан. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципального образования «Город Псков», те из них, которые касаются аварийной ямочности, были незамедлительно приняты в работу. За неделю впоступило 35 обращений граждан. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципального образования «Город Псков», те из них, которые касаются аварийной ямочности, были незамедлительно приняты в работу.

Противоаварийный ремонт был проведен подрядчиками также на тех участках дорог, ненормативное состояние которых выявили мониторинги Управления городского хозяйства.

Так, методом обратной пропитки противоаварийный ямочный ремонт был выполнен на участках улицы Юбилейной (в районе пересечения с ул. Достовалова), Крестовском путепроводе, Ольгинском мосту, Рижском проспекте (в районе пересечения с ул. М. Горького и ул. Петровская).

Щебнем аварийная ямочность устранена на участках улиц: 128 Стрелковой дивизии, Пригородной, Луговой, Л. Толстого (от ул. Кузнецкой до ул. Гражданской), М. Горького (напротив дома №2 В), Народной (от Рижского проспекта до ул. Юбилейной), Коммунальной (от ул. Юбилейной до 4 школы), Я. Райниса, Западной (от ул. Байкова до ул. Коммунальной, Петровской (от ул. Конной до Рижского проспекта), Рижском проспекте (напротив дома №73).

Холодный асфальтобетон применен при противоаварийном ремонте участков улиц: Свердлова (в районе пересечения с ул. Советской), Народной (напротив дома №49а), Коммунальной (в заездном кармане на ост. «Детская областная больница»), Рижском проспекте (в районе пересечения с ул. Юбилейной и ул. Западной).

«Приемная...Обращения по УДС». Заявитель получит подтверждение о поступившем от него запросе, в 30-дневный срок на электронный адрес придет ответ о принятых мерах. Заявления через онлайн-сервис, не относящиеся к состоянию улично-дорожной сети, не будут рассматриваться в указанном порядке. Напомним, обращения принимаются на портале администрации города Пскова в разделе. Заявитель получит подтверждение о поступившем от него запросе, в 30-дневный срок на электронный адрес придет ответ о принятых мерах. Заявления через онлайн-сервис, не относящиеся к состоянию улично-дорожной сети, не будут рассматриваться в указанном порядке.

Отметим, согласно предварительному плану, который обсуждался на встрече городских властей с губернатором Андреем Турчаком, в Пскове в 2017 году будут отремонтированы 23 участка городских дорог. Среди них 15 улиц и 4 моста. Общая протяженность дорожного покрытия, требующая ремонта, составляет 40 км. Стоимость ремонтных работ оценивается практически в 268 млн рублей. По поручению губернатора ремонтные работы по приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети областного центра должны быть организованы в круглосуточном режиме.

Источник: Псковская Лента Новостей