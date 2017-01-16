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В Великих Луках задержан водитель, повторно севший за руль пьяным

17.01.2017 10:53 ПЛН, Псков

В ходе проведенных дорожной полицией мероприятий в Великих Луках установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, так, в Великих Луках стражами порядка на улице Энгельса был остановлен автомобиль «Ниссан». За рулем его оказался безработный, ранее судимый гражданин 1989 года рождения. Он был в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.
 
Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

Источник: Псковская Лента Новостей



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