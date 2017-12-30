Безопасных дорог в 2018 году пожелал псковичам начальник областного ГИБДД Анатолий Ефимов

С наступающим Новым годом поздравил участников дорожного движения начальник УГИБДД УМВД России по Псковской области Анатолий Ефимов.

«Уважаемые участники дорожного движения! Приближаются самые светлые и добрые семейные праздники – Новый год и Рождество Христово. Встречая Новый год, мы по традиции вспоминаем о самых радостных минутах уходящего года, подводим итоги, думаем о будущем. В уходящем году перед Госавтоинспекцией стояло немало задач, по решению проблем в области обеспечения безопасности дорожного движения. Благодаря совместным усилиям всех, кто участвовал в благоустройстве улиц и дорог, водителей и пешеходов соблюдающих Правил дорожного движения, мы вместе достигли определенных, положительных результатов», - говорится в поздравлении.

«В преддверии Нового года, желая всем участникам дорожного движения здоровья и безопасных дорог, хотел бы отдельно обратиться, прежде всего, к пешеходам. Помните, несмотря на принимаемые меры относительно вашей безопасности, вы остаетесь самой незащищенной категорией участников дорожного движения. Поэтому будьте предельно осмотрительны и внимательны на дороге, берегите свою жизнь и судьбы других людей», - призвал Анатолий Ефимов.

«Отдельная тема, по его словам, - это дети на дорогах. Их жизнь и здоровье в буквальном смысле в наших с вами руках. Поэтому, дорогие родители, в преддверии школьных каникул еще раз напомните детям об опасности игр вблизи проезжей части и необходимости соблюдения правил безопасного поведения. Накануне праздников также хочется напомнить всем водителям о проявлении повышенного внимания на дорогах. Количество нарядов ДПС, заступающих на службу, в том числе в ночное время, будет увеличено, инспекторы в первую очередь будут ориентированы на выявление водителей, находящихся в состоянии опьянения. Также мы надеемся на помощь всей общественности, в выявлении нетрезвых водителей», - добавил начальник областного ГИБДД.

Если каждый участник дорожного движения в новом году будет внимательным и законопослушным, можно будет предотвратить трагедии на дорогах, убежден он.

«А сегодня, в эти предпраздничные дни, от всей души желаю всем участникам дорожного движения, чтобы 2018 год принес с собой исполнение всех самых сокровенных желаний, стабильность и уверенность в завтрашнем дне. С Новым годом и Рождеством!» - поздравил псковичей начальник управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Анатолий Ефимов.

Источник: Псковская Лента Новостей