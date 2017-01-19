В трех районах Псковской области задержаны водители, повторно севшие за руль пьяными

В Псковском, Себежском и Пустошкинском районах дорожной полицией в ходе проводимых мероприятий установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Как сообщили псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, так, 22 января на дороге Родина - Наволок в Псковском районе 41-летний мужчина управлял автомашиной «Фольксваген» в нетрезвом состоянии.

В Пустошке 20 января на улице Пионерской полицейские остановили автомобиль «Ауди». За рулем иномарки оказался 33-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

А в Себежском районе 21 января по дороге Идрица - Сутоки на легковушке «ВАЗ-2121» двигался нетрезвый гражданин 1971 года рождения. По данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

Источник: Псковская Лента Новостей