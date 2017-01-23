За прошедшие сутки на дорогах Псковской области ДТП с пострадавшими не зарегистрировано

За прошедшие сутки, 25 января, на дорогах Псковской области ДТП с пострадавшими не зарегистрировано. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области, угонов также не зафиксировано.

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?

Да, оба нужны

Нет, можно убрать ближний к Рижскому проспекту







