Псковичам предлагают обсудить предложение о ликвидации двух пешеходных переходовОтдел ГИБДД полиции УМВД РФ по городу Пскову предлагает псковичам обсудить предложение о ликвидации двух пешеходных переходов. На основании проведенного анализа аварийности, для повышения безопасности...87
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За прошедшие сутки на дорогах Псковской области ДТП с пострадавшими не зарегистрировано
26.01.2017 08:56 ПЛН, Псков
За прошедшие сутки, 25 января, на дорогах Псковской области ДТП с пострадавшими не зарегистрировано. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области, угонов также не зафиксировано.
Сотрудниками ГИБДД задержано 5 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.
Источник: Псковская Лента Новостей
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