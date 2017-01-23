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Псковичам предлагают обсудить предложение о ликвидации двух пешеходных переходов

Псковичам предлагают обсудить предложение о ликвидации двух пешеходных переходов

Отдел ГИБДД полиции УМВД РФ по городу Пскову предлагает псковичам обсудить предложение о ликвидации двух пешеходных переходов.     На основании проведенного анализа аварийности, для повышения безопасности...87

За прошедшие сутки на дорогах Псковской области ДТП с пострадавшими не зарегистрировано

26.01.2017 08:56 ПЛН, Псков

За прошедшие сутки, 25 января, на дорогах Псковской области ДТП с пострадавшими не зарегистрировано. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области, угонов также не зафиксировано.

Сотрудниками ГИБДД задержано 5 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Источник: Псковская Лента Новостей



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Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







 

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