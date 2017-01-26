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В Острове прошла акция «Шагающий автобус»

31.01.2017 18:50 ПЛН, Псков

В Острове прошла акция «Шагающий автобус». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, сотрудники Госавтоинспекции, воспитатели дошкольных образовательных учреждений учили малышей соблюдать правила безопасности на дорогах.
 
Взрослые участники дорожного движения прошли с детьми по улицам города и напомнили своим подопечным о необходимости строго и неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения. Говорили также и том, как важно помнить о культуре поведения и вежливости на дороге.
 
Детям показали, как нужно пересекать проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, с какой стороны обходить общественный транспорт, что означают те или иные дорожные знаки. Кроме того, юным горожанам выдали специальные светоотражающие элементы для одежды и рассказали о важности их использования в тёмное время суток.
 
Сотрудники ГИБДД отметили, что в ближайшее время подобные уличные уроки по безопасности на дороге пройдут и в других дошкольных образовательных учреждениях Острова.

Источник: Псковская Лента Новостей



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