В Великих Луках в рамках акции «Шагающий автобус» подготовлен видеолекторий

Необычный способ обучения подростков и их родителей закону улиц и дорог придумали великолукские школьники с помощью городской телекомпании.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области, юные инспекторы движения вместе с сотрудниками Госавтоинспекции вышли на улицы города. Смоделировав импровизированный «Шагающий автобус», дети продемонстрировали своим сверстникам и взрослым правила безопасного пересечения проезжей части с соблюдением всех норм и правил дорожного движения.

А затем школьники записали на видеокамеру обращение к сверстникам и их родителям. И теперь, благодаря ему, взрослые и юные пешеходы узнают о том, как важно выбирать безопасный маршрут от дома до школы и обратно, как быть максимально заметными на дороге в темное время суток.

Источник: Псковская Лента Новостей