Сдача экзаменов на водительские права в Псковской области теперь проходит под контролем общественностиСдача экзаменов на водительские права в Псковской области теперь проходит под контролем общественности. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, 2 марта представители региональных СМИ и общественной...20
08.03.2017 12:36 Госавтоинспекция Псковской области напоминает: перевозка детей до 12 лет возможна только с детскими удерживающими устройствами1
Водителя, повторно севшего за руль пьяным, остановили в Псковском районе
10.03.2017 11:41 ПЛН, Псков
В Псковском районе дорожной полицией в ходе проводимых мероприятий установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался к административному наказанию за аналогичное правонарушение.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, стражами порядка 8 марта около 22.00 на дороге Псков – Гдов в деревне Ершово Псковского района был остановлен автомобиль ВАЗ-2109. Выяснилось, что им управлял гражданин 1972 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.
Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати