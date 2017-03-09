Водителя, повторно севшего за руль пьяным, остановили в Псковском районе

В Псковском районе дорожной полицией в ходе проводимых мероприятий установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался к административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, стражами порядка 8 марта около 22.00 на дороге Псков – Гдов в деревне Ершово Псковского района был остановлен автомобиль ВАЗ-2109. Выяснилось, что им управлял гражданин 1972 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

Источник: Псковская Лента Новостей