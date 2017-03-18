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Таксистов проверят сегодня в Пскове сотрудники спецроты

20.03.2017 15:48 ПЛН, Псков

Сотрудники спецроты ДПС ГИБДД  оперативного реагирования УМВД России по Псковской области будут проводить массовые проверки водителей в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления ГИБДД, проверки пройдут 20 марта с 18.00 до 18.45 на территории города Пскова.

Цель мероприятий: пресечение нарушений в области грузовых и пассажирских перевозок; выявление граждан, не уплативших наложенные административные штрафы в установленный законом срок.

Источник: Псковская Лента Новостей



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