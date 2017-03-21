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В Пскове и Великих Луках выявили повторно севших за руль пьяными водителей

24.03.2017 10:27 ПЛН, Псков

В Пскове и Великих Луках дорожной полицией в ходе проведенных мероприятий установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
 
Так, в областном центре вечером 22 марта на улице Юбилейной полицейские остановили автомашину «Фольксваген», которой управлял нетрезвый 33-летний пскович. А 23 марта в Пскове по улице Советской на автомобиле ВАЗ ехал 31-летний мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения.
 
В Великих Луках на улице Дружбы стражи порядка остановили автомашину «Ауди». Выяснилось, что за рулем иномарки находился нетрезвый горожанин 1985 года рождения.  По данным фактам полицией проводятся проверки.
 
В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

Источник: Псковская Лента Новостей



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