За семь месяцев 2017 года в Великих Луках произошло почти 900 ДТП

За семь месяцев 2017 года в городе Великие Луки произошло 896 дорожно-транспортных происшествий, за аналогичный период прошлого года - 978, из них в 48 ДТП были ранены или погибли люди. В результате произошедших дорожно-транспортных происшествий, 58 человек получили ранения различной степени тяжести, погиб 1 человек.

Как показывает проведенный в ГИБДД города анализ, основным видом учетных ДТП, по-прежнему остается наезд на пешеходов, их зарегистрировано 22, в 2016 г. за аналогичный период - 24, из которых по вине самих пешеходов произошло 8 ДТП. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГИБДД города.

Роста дорожно-транспортных происшествий с участием детей не наблюдается, за семь месяцев 2017 года произошло 9 дорожно-транспортных происшествий в которых пострадало 10 детей в возрасте до 16 лет, за аналогичный период 2016 года таких автоаварий было зарегистрировано 12, в которых пострадали 12 детей.

За семь месяцев текущего года в Великих Луках выявлено и пресечено 11754 нарушения ПДД РФ, задержано 208 водителей, управляющих транспортным средством, в состоянии опьянения и выявлено 38 фактов повторного управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения.

Источник: Псковская Лента Новостей