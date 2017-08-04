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«Аварийность на дорогах Псковской области и пьяные водители» станут темой пресс-конференции в пресс-центре ПЛН 7 августа

07.08.2017 09:45 ПЛН, Псков

«Состояние аварийности на дорогах Псковской области и работа по выявлению пьяных водителей» станут темой пресс-конференции в пресс-центре Псковской Ленты Новостей 7 августа.

Основные темы беседы:

  • Количество погибших и раненых на дорогах Псковской области;
  • Самые распространенные виды дорожных происшествий;
  • Ситуация с детским травматизмом;
  • Работа по выявлению водителей.

Подробности расскажет заместитель начальника управления ГИБДД по Псковской области Юрий Сергеевич Шестаков.

Начало в 12 часов.

Место проведения: пресс-центр ПЛН. Псков, улица Петровская, 51. Седьмой этаж.

Аккредитация в редакции «Псковской Ленты Новостей» по телефону: 72-22-07.

Источник: Псковская Лента Новостей



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