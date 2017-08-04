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09:45 «Аварийность на дорогах Псковской области и пьяные водители» станут темой пресс-конференции в пресс-центре ПЛН 7 августа
«Аварийность на дорогах Псковской области и пьяные водители» станут темой пресс-конференции в пресс-центре ПЛН 7 августа
07.08.2017 09:45 ПЛН, Псков
«Состояние аварийности на дорогах Псковской области и работа по выявлению пьяных водителей» станут темой пресс-конференции в пресс-центре Псковской Ленты Новостей 7 августа.
Основные темы беседы:
- Количество погибших и раненых на дорогах Псковской области;
- Самые распространенные виды дорожных происшествий;
- Ситуация с детским травматизмом;
- Работа по выявлению водителей.
Подробности расскажет заместитель начальника управления ГИБДД по Псковской области Юрий Сергеевич Шестаков.
Начало в 12 часов.
Место проведения: пресс-центр ПЛН. Псков, улица Петровская, 51. Седьмой этаж.
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Источник: Псковская Лента Новостей
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