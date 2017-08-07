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С начала года на дорогах Псковской области погибли 59 человек
07.08.2017 12:15 ПЛН, Псков
С начала года на дорогах Псковской области погибли 59 человек. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в Общественном пресс-центре ПЛН сообщил заместитель начальника управления ГИБДД по Псковской области Юрий Шестаков.
Он отметил, что за 7 месяцев текущего года можно наблюдать незначительное снижение аварийности. За этот период произошло 571 ДТП, в которых погибли 59 человек, 792 - ранены. Рост аварийности произошел в Куньинском, Дновском, Новосокольническом, Локнянском, Опочецком, Палкинском и Порховском районах .
Основные виды ДТП - столкновения (195), наезды на пешеходов (139), опрокидывание (82), наезды на препятствия (69).
Чаще всего водители нарушают скоростной режим, выезжают на встречную полосу и управляют транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.
Источник: Псковская Лента Новостей
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