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67 аварий с участием детей произошло в Псковской области за 7 месяцев

07.08.2017 12:33 ПЛН, Псков

67 аварий с участием детей произошло на дорогах Псковской области за 7 месяцев текущего года. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в Общественном пресс-центре ПЛН сообщил  заместитель начальника управления ГИБДД по Псковской области Юрий Шестаков. 1 ребенок погиб. За аналогичный период 2016 года в регионе было зафиксировано 75 таких аварий, погибло 2 ребенка. 
 
 
26 ДТП с участием детей - это наезды на пешеходов, 32 - столкновения. «Основные травмы дети получают, передвигаясь в автомобилях с родителями. Родители либо не используют специальные удерживающие устройства, либо не соблюдают правила дорожного движения», - отметил он. 
 
Юрий Шестаков добавил, что в летний период и в преддверии нового учебного года сотрудники госавтоинспекции участвуют во всех профилактических акциях, направленных на информирование подрастающего поколения о необходимости соблюдать правила дорожного движения. 
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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