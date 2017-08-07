67 аварий с участием детей произошло в Псковской области за 7 месяцев

67 аварий с участием детей произошло на дорогах Псковской области за 7 месяцев текущего года. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в Общественном пресс-центре ПЛН сообщил заместитель начальника управления ГИБДД по Псковской области Юрий Шестаков. 1 ребенок погиб. За аналогичный период 2016 года в регионе было зафиксировано 75 таких аварий, погибло 2 ребенка.

26 ДТП с участием детей - это наезды на пешеходов, 32 - столкновения. «Основные травмы дети получают, передвигаясь в автомобилях с родителями. Родители либо не используют специальные удерживающие устройства, либо не соблюдают правила дорожного движения», - отметил он.

Юрий Шестаков добавил, что в летний период и в преддверии нового учебного года сотрудники госавтоинспекции участвуют во всех профилактических акциях, направленных на информирование подрастающего поколения о необходимости соблюдать правила дорожного движения.

Источник: Псковская Лента Новостей