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В Великих Луках снова задержан водитель, лишенный права управления транспортом на 59 месяцев
08.08.2017 10:53 ПЛН, Псков
В Великих Луках снова задержан водитель, лишенный права управления транспортом на 59 месяцев. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции Великих Лук, 7 августа в 2.10 у дома 93 по улице Зверева был остановлен автомобиль ВАЗ-21093, за рулем которого находился молодой человек 1990 года рождения.
У автомобилиста присутствовали явные признаки опьянения, но проходить освидетельствования он отказался. Позже было установлено, что в июля 2014 года и в апреле 2015 года молодой человек уже был пойман пьяным за рулем.
В общей сложности он лишен прав управления ТС на 59 месяцев. Теперь его ждет новое разбирательство.
Источник: Псковская Лента Новостей
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