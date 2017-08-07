В Великих Луках снова задержан водитель, лишенный права управления транспортом на 59 месяцев

В Великих Луках снова задержан водитель, лишенный права управления транспортом на 59 месяцев. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции Великих Лук, 7 августа в 2.10 у дома 93 по улице Зверева был остановлен автомобиль ВАЗ-21093, за рулем которого находился молодой человек 1990 года рождения.

У автомобилиста присутствовали явные признаки опьянения, но проходить освидетельствования он отказался. Позже было установлено, что в июля 2014 года и в апреле 2015 года молодой человек уже был пойман пьяным за рулем.

В общей сложности он лишен прав управления ТС на 59 месяцев. Теперь его ждет новое разбирательство.

Источник: Псковская Лента Новостей