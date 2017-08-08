Как воспользоваться скидкой в 30% на госпошлину при получении водительских прав, напоминают псковичам

Госавтоинспекция Псковской области обращает внимание граждан, что по вторникам в МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области происходит значительное увеличение количества заявителей, обращающихся за получением государственной услуги по замене водительских удостоверений.

В связи с этим в целях экономии времени посетителей и во избежание образования очередей рекомендуется учитывать данные обстоятельства и по возможности обращаться за данной услугой в любые другие дни недели согласно графику работы подразделения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

вторник, среда, четверг, пятница с 8.30 до 18.15 обеденный перерыв с 12.30 до 14.00 суббота с 8.30 до 17.00 обеденный перерыв с 12.30 до 14.00 воскресенье, понедельник выходные дни

ГИБДД напоминает также, что граждане, желающие получить водительское удостоверение (либо иную госуслугу), имеют право на скидку в 30 процентов при оплате госпошлины. Воспользоваться данным правом могут только лица, зарегистрированные на Едином портале государственных и муниципальных услуг и осуществившие платеж через данный ресурс.

Для этого нужно подать заявление на услугу через Единый портал госуслуг, после чего ведомство выставит счет на оплату пошлины по заявлению. Далее нужно выбрать безналичный способ оплаты, при помощи банковской карты, электронного кошелька или мобильного телефона. А затем выбрать удобное время и записаться на получение услуги в подразделение ГИБДД.

Зарегистрироваться на Едином портале госуслуг можно как самому, так и обратившись непосредственно в любое подразделение ГИБДД Псковской области, оказывающее государственные услуги, где сотрудники окажут всю необходимую помощь. При себе следует обязательно иметь паспорт гражданина Российской Федерации и страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС).

Источник: Псковская Лента Новостей