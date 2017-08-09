С начала года только 2 ДТП из 9, произошедших на дорогах Пустошкинского района, совершено местными водителями

В период с января по июль 2017 года на дорогах Пустошкинского района зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 1 человек, и получили ранения 12 человек. Дорожно-транспортных происшествий, совершенных водителями в состоянии алкогольного опьянения не зарегистрировано, сообщает районная газета «Вперед» со ссылкой на ОГИБДД МО МВД России «Себежский».

Зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие с участием детей в возрасте до 16 лет, в котором получила ранения несовершеннолетняя Т., 2015 года рождения. Девочка находилась в транспортном средстве, на заднем пассажирском сидении слева, в исправном детском удерживающем устройстве - автокресле, закрепленном трехточечными ремнями безопасности. Транспортным средством управлял отец несовершеннолетней, мать находилась на правом переднем пассажирском сидении.

На автомобильных дорогах, исключая населенные пункты, совершено 5 дорожно-транспортных происшествий (55,6 % от общего количества ДТП) в которых погиб 1 человек (100 % всех погибших) и получили ранения 5 человек (41,7 % от всех раненых).

В населенных пунктах Пустошкинского района зарегистрировано 4 ДТП, в которых пострадало 7 человек.

Семь автопроисшествий, зарегистрированных на территории Пустошкинского района, совершено водителями, проживающими в других районах и регионах, в них погиб 1 человек и получили ранения 9 человек. Местными водителями совершено 2 ДТП, в которых получили ранения 3 человека.

Максимальное количество ДТП зарегистрировано в понедельник, пятницу, субботу и воскресенье (по 2 ДТП соответственно), не зарегистрировано ДТП во вторник и четверг. Все зарегистрированные дорожно-транспортные происшествия произошли вследствие нарушения правил дорожного движения водителями транспортных средств. Основной вид дорожно-транспортных происшествий - столкновение (4 ДТП), что составляет 44,5 % от всех зарегистрированных автопроисшествий, 77,8 % (7) ДТП совершенных по вине водителей, произошли в связи с неисполнением пункта 10.1 ПДД, а именно скорость движения транспортных средств не соответствовала конкретным дорожным и метеорологические условиям, также водителями не учитывались интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства.

Самыми распространенными причинами ДТП, совершенных за 7 месяцев 2017 года, явились: нарушение скоростного режима водителями транспортных средств, при котором снижается контроль за движением, и при возникновении опасности водитель не может выполнить свои обязанности по избежанию ДТП, управление транспортным средством водителем, находящимся в утомленном состоянии (сон за рулем), несоблюдение очередности проезда, выезд на полосу автодороги, предназначенную для встречного движения, перед близко двигающимся транспортным средством.

В целях снижения аварийности и дорожно-транспортного травматизма основные усилия сотрудников ОГИБДД МО МВД России «Себежский» были направлены на выявление нарушений ПДД, особенно грубых, со стороны участников дорожного движения. Всего за 7 месяцев 2017 года ОГИБДД МО МВД России «Себежский» возбуждено – 1859 дел об административных правонарушениях, из них за управление транспортом в состоянии опьянения – 41 дело об административном правонарушении, за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения – 21 дело об АП, к административной ответственности за нарушения ПДД привлечено 13 пешеходов, выявлено 15 фактов управления ТС водителями, с признаками преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ. Сотрудниками ГИБДД вынесено 1651 постановление о наложении административного наказания в виде штрафа и 29 постановлений о наложении административного наказания в виде предупреждения.

Количество дел об административных правонарушениях, направленных в суды за 2017 год, составило 95, по 35 материалам принято решение о лишении водителей права управления ТС, получено 17 постановлений об административном аресте и 23 постановления о наложении административного наказания в виде штрафа.

Повышена требовательность к должностным лицам дорожных и коммунальных организаций, ответственных за содержание улично-дорожной сети в безопасном для движения состоянии. Регулярно проводятся проверки эксплуатационного состояния улично-дорожной сети и технических средств организации дорожного движения.

Источник: Псковская Лента Новостей