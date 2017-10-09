Установлен водитель, сбивший девушку на улице Юбилейной в Пскове

Установлен водитель, сбивший девушку на улице Юбилейной в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД УМВД России по Псковской области, 9 октября в 07.15 у дома 51 по ул. Юбилейной водитель автомашины «Мицубиси Лансер» - молодой человек 1996 года рождения, совершил наезд на пешехода - девушку 2002 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как сообщалось ранее, водитель скрылся с места происшествия. В результате ДТП пешеход с ушибами и ссадинами самостоятельно обратилась в травмпункт г. Пскова, позже была отпущена.

Источник: Псковская Лента Новостей