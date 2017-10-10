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В ГАИ отмечают рост числа аварий в РФ из-за нарушения правил обгона

11.10.2017 16:54 ПЛН, Псков

Рост на территории РФ количества ДТП с участием автобусов при обгоне в неположенном месте - тревожный знак, заявил замглавы Госавтоинспекции Владимир Кузин.

«Особенно печально, что участилось количество случаев ДТП, связанных с нарушением правил обгона, с участием автобусов. К сожалению, 2/3 от общего числа всех подобных ДТП происходят по причине выезда на встречную полосу движения в местах, где это вообще запрещено», - сказал В.Кузин журналистам в среду, пишет «Интерфакс».

Он отметил, что за 9 месяцев в России зарегистрировано более 1,5 тыс. ДТП, связанных с нарушением правил обгона, в которых погибли 347 человек, 2598 получили ранения.

Источник: Псковская Лента Новостей



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