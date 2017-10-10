УГИБДД Псковской области напоминает правила лишения права управления транспортом

УГИБДД Псковской области напоминает правила лишения права управления транспортом. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, лишение физического лица, совершившего административное правонарушение, ранее предоставленного ему специального права (в нашем случае права управления транспортными средствами) устанавливается за грубое или систематическое нарушение порядка пользования этим правом в случаях, предусмотренных статьями Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Лишение физического лица ранее предоставленного ему специального права устанавливается также за уклонение от исполнения иного административного наказания, назначенного за нарушение порядка пользования этим правом, в случаях, предусмотренных статьями Особенной части настоящего Кодекса, за нарушение установленного в соответствии с законодательством об исполнительном производстве временного ограничения на пользование специальным правом.

Лишение специального права назначается судьей.

Лишение специального права в виде права управления транспортным средством не может применяться к лицу, которое пользуется транспортным средством в связи с инвалидностью, за исключением случаев совершения административных правонарушений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 12.8, частью 7 статьи 12.9, частью 3 статьи 12.10, частью 5 статьи 12.15, частью 3.1 статьи 12.16, статьей 12.24, частью 1 статьи 12.26, частями 2 и 3 статьи 12.27 настоящего Кодекса (статья 3.8 КоАП РФ).

Исполнение постановления о лишении права управления транспортным средством регламентировано статьей 32.6 КоАП РФ и осуществляется путем изъятия и хранения в течение срока лишения указанного специального права водительского удостоверения или удостоверения тракториста-машиниста (тракториста).

Исчисление срока лишения специального права предусмотрено статьей 32.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, где указывается на то, что течение срока лишения специального права начинается со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания в виде лишения соответствующего специального права. При этом, в течение 3-х рабочих дней со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания в виде лишения соответствующего специального права лицо, лишенное права управления транспортными средствами, должно сдать документы на право управления в подразделение ГИБДД, в котором находится на исполнении постановление по делу в части лишения права управления. В случае утраты указанных документов лицо, лишенное специального права, должно заявить об этом в указанный орган в тот же срок.

В том случае, если лицо, лишенное специального права, уклоняется от сдачи соответствующего удостоверения, срок лишения специального права прерывается. Течение прерванного срока лишения специального права продолжается со дня сдачи лицом либо изъятия у него соответствующего удостоверения либо получения органом, исполняющим этот вид административного наказания, заявления лица об утрате указанных документов.

В случае назначения лицу, уже лишенному специального права, административного наказания опять же в виде лишения того же специального права, течение срока лишения начинается со дня, следующего за днем окончания срока административного наказания, примененного ранее.

По истечении срока лишения специального права документы, изъятые у лица, подвергнутого административному наказанию в виде лишения права управления, подлежат возврату после проверки знания им Правил дорожного движения и после уплаты в установленном порядке наложенных на него административных штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения. За совершение административных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 12.8 (управление в состоянии опьянения), частью 1 статьи 12.26 (отказ от прохождения мед.освидетельствования) и частью 3 статьи 12.27 (употребление алкоголя, наркотических и психотропных веществ до проведения освидетельствования или после ДТП) КоАП РФ, также необходимо предоставление мед.справки об отсутствии медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством.

Хранение невостребованных владельцами документов осуществляется в течение трех лет. По истечении 3-х лет после окончания срока лишения права управления невостребованные документы (водительские удостоверения, удостоверения тракториста-машиниста) подлежат уничтожению.

Источник: Псковская Лента Новостей