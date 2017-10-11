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Новый регламент ГИБДД вступит в силу с 20 октября

12.10.2017 11:06 ПЛН, Псков

Новая редакция регламента МВД по надзору за участниками дорожного движения вступит в силу с 20 октября. Итоговый документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Напомним, что документ вводит сразу несколько новых правил, главное из которых - право инспекторов останавливать автомобили не только на стационарных постах. При проверке документов водитель обязан предоставить их не только без обложки, но и без «удерживающих устройств» (такое уточнение появилось в регламенте впервые), пишет auto.mail.ru.

Кроме того, новый регламент подробно описывает, как инспекторы должны общаться с водителями. Например, сотрудникам ГИБДД запрещается вести себя грубо, проявлять пренебрежительный тон, быть заносчивым, делать предвзятые замечания. Также не допускаются «действия, провоцирующие противоправное поведение», «оскорбительные выражения или реплики», а также курение.

В новом регламенте также впервые описывается ситуация, когда водитель «склоняет» инспектора к злоупотреблению служебным положением и получению взятки. В этом случае сотрудник ДПС обязан подать уведомление в МВД по специальной форме.

Помимо этого, уточняется процесс проверки водителя на состояние опьянения: если медицинское освидетельствование у врача не выявило состояния опьянения, то инспекторы обязаны будут вернуть водителя из больницы к автомобилю.

Кроме того, документ содержит ряд технических новшеств. Например, теперь водитель может предъявить инспектору не только бумажный полис ОСАГО, но и распечатку электронного документа.

Вместе с тем, как отмечает газета «Коммерсант», из нынешней редакции документа исчезла часть нововведений, запланированных в первоначальной версии. Была, к примеру, предусмотрена возможность для инспекторов «беспрепятственно пользоваться в служебных целях средствами связи», принадлежащими гражданам.

Кроме того, инспекторы должны были доставлять в отделения «несовершеннолетних, совершивших правонарушения или антиобщественные действия, а также безнадзорных и беспризорных». Обе эти нормы убраны в последней редакции.

Источник: Псковская Лента Новостей



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