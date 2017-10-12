Сотрудники ГИБДД будут возвращать водителей к их машинам при отрицательном тесте на опьянение

Водители больше не станут самостоятельно возвращаться к своим автомобилям после пройденного на стационарных постах медосвидетельствования, сообщил начальник Управления дорожно-патрульной службы, специальных мероприятий и правоприменительной деятельности ГУОБДД МВД России Александр Быков.

«Если медосвидетельствование происходило на стационарном посту, куда водитель был доставлен, и водитель признан трезвым, то сотрудник ГИБДД обязан вернуть его к автомобилю», - сказал он на пресс-конференции в центральном офисе «Интерфаксе» в среду.

А.Быков уточнил, что данная норма закреплена в административном регламенте, регулирующим деятельность по надзору за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства, который вступит в силу 20 октября.

Представитель ГИБДД уточнил, что к настоящему времени число стационарных постов сократилось с 2012 года более чем в три раза, в то время как автопарк "у нас в стране увеличился более чем на 6 млн единиц".

А.Быков также рассказал, что в норму регламента ранее был включен пункт, регламентирующий поведение сотрудников при общении с участниками дорожного движения.

«Дискуссию вызывала норма, касающаяся запрета курения при разговоре с участниками дорожного движения. В окончательной редакции эта норма была исключена. Но это не значит, что сотрудник может при общении с участниками дорожного движения курить и дымить им в лицо», - сказал представитель ГИБДД.

Он напомнил, что эта норма включена в Кодекс этики и служебного поведения.

Источник: Псковская Лента Новостей