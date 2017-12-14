В Пскове устанавливаются очевидцы наезда на пешехода во дворе дома на Рижском проспекте

В Пскове устанавливаются очевидцы наезда на пешехода. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД России по городу Пскову, по имеющимся данным, в областном центре 15 декабря 2017 года в 19 часов 45 минут на Рижском проспекте у дома № 58 неизвестный водитель на неустановленной автомашине совершил наезд на молодого человека, 1993 года рождения, который двигался по дворовой территории.

Водитель с места ДТП скрылся, а пешеход доставлен в городскую больницу.

Граждан, которые стали очевидцами данного происшествия или располагают какой-либо информацией о нем, просят обратиться по телефонам: 29-25-82, 29-25-83 или 02.

Источник: Псковская Лента Новостей