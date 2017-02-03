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«Вопрос ГИБДД»: Светофор на пересечении улиц Кузнецкая и Калинина в Пскове
05.02.2017 11:47 ПЛН, Псков
Псковская Лента Новостей публикует ответы на вопросы читателей из раздела «Вопрос ГИБДД».
Вопрос: Когда в Пскове включат светофор на пересечении улиц Кузнецкая и Калинина?
Ответ управления ГИБДД УМВД России по Псковской области: Данная улица не сдана, в связи с чем светофорный объект запущен не будет в ближайшее время.
Задать свой вопрос можно через сайт ПЛН или группу В Контакте.
Источник: Псковская Лента Новостей
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