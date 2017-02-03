«Вопрос ГИБДД»: Светофор на пересечении улиц Кузнецкая и Калинина в Пскове

Псковская Лента Новостей публикует ответы на вопросы читателей из раздела «Вопрос ГИБДД».

Вопрос: Когда в Пскове включат светофор на пересечении улиц Кузнецкая и Калинина?

Ответ управления ГИБДД УМВД России по Псковской области: Данная улица не сдана, в связи с чем светофорный объект запущен не будет в ближайшее время.

Задать свой вопрос можно через сайт ПЛН или группу В Контакте.

Источник: Псковская Лента Новостей