Врио губернатора посетил место смертельной аварии под Псковом

Из шести пострадавших в смертельном ДТП под Псковом двое сейчас находятся в реанимации. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона со ссылкой на областной здравкомитет, медики оценивают их состояние как стабильное.

Остальные получили легкие телесные повреждения, им была оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась.

Во вторник место аварии посетил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников. начальник УМВД России по Псковской области Юрий Инстранкин и начальник УГИБДД по Псковской области Анатолий Ефимов, которые также присутствовали на месте ДТП, проинформировали врио главы региона о расследовании причин происшествия. По предварительным данным, авария произошла по вине водителя легкового автомобиля, которая выехала на полосу встречного движения при обгоне.

Михаил Ведерников дал поручение председателю Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и фармации Игорю Потапову оказать пострадавшим в ДТП необходимую врачебную помощь в полном объеме и взял исполнение поручения под личный контроль.

Напомним, 17 октября около 10.30 на 278-м километре федеральной автодороги Р-23 в Псковской области столкнулись легковой автомобиль и маршрутное такси. В результате ДТП погиб один человек, еще семь пострадали.

Ранее сообщалось, что в ДТП погибла настоятельница Творожковского Свято-Троицкого монастыря Анна (Ткач). Тяжелые травмы получили две сестры - монахиня Феодора и инокиня Фиона.

Источник: Псковская Лента Новостей