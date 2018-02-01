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Попавшие в ДТП под Лугой дети из псковского коллектива «Город детства» не пострадали

Попавшие в ДТП под Лугой дети из псковской вокальной студии «Город детства» Городского культурного центра не пострадали. Небольшую травму получила преподаватель коллектива Елена Усольцева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил папа попавшего в ДТП ребенка, который уже выехал на место аварии.

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По словам очевидцев, автобус съехал в кювет из-за неудачного обгона со стороны водителя другого транспортного средства, лег набок, лобовое стекло оказалось разбито. Через него дети выбирались из автобуса наружу.

Дети отделались легким испугом. Сейчас они ожидают приезда родителей на заправочной станции.

Детский вокальный коллектив «Город детства» ехал в Санкт-Петербург на общероссийский трехдневный конкурс. Планировалось выступление псковичей сразу в нескольких номинациях. Всего в автобусе находилось 20 детей и 7 взрослых.