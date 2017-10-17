10 экономических задач, которые придется решить новому губернатору Псковской области

На днях в Псковской области сменился глава региона. Не секрет, что каждый новый губернатор определяет свою стратегию социально-экономического развития и выбирает свои приоритеты на этом непростом пути.

Накануне Псковская Лента Новостей уже обозначила главные политические вызовы и угрозы, которые стоят перед врио губернатора. Однако помимо острых и всегда интересующих публику политических вопросов, ему придется озадачиться еще и вопросами экономической концепции и тактики развития.

Давайте проанализируем, какие же задачи стоят перед главой региона в этом ключе. Мы не претендуем на какой-то глубокий экономический анализ, мы лишь актуализируем экономическую повестку дня, которая и так хороша известна. Отметим лишь, что оперативно решить многочисленные псковские «ребусы» будет непросто, учитывая и обширный круг вызовов, и дефицит профессиональных кадров, и прочие болевые точки.

Бюджет-2018

Так уж вышло, что назначение врио губернатора совпало с активной работой над проектом бюджета Псковской области на следующий год. Предстоит не просто сверстать главный финансовый документ региона, но и попытаться найти новые источники наполнения его доходной части. Иными словами ответить на извечный вопрос: «Где взять деньги?».

При этом надо умудриться выполнить еще одну задачу - сохранить динамику экономического развития и инвестиционную активность в регионе. Это, как минимум. Как максимум, еще и приумножить.

Вводные вот только, прямо скажем, не очень хорошие. Статус дотационной не покидал Псковскую область уже очень много лет. Региональный бюджет всегда верстается с серьезным дефицитом, а властям из года в год не хватает средств на покрытие запросов по важнейшим направлениям: социальной сфере, образованию, строительству.

Неудивительно, что несколько лет подряд наш бюджет появляется под грифом «затянутых поясов». Доходы снижаются, расходы на этом фоне приходится урезать. Они нещадно и поступательно, начиная с 2014 года, секвестируются, хоть и под клятвенные обещания выполнять все социальные обязательства.

Андрей Турчак неоднократно отмечал, что Псковская область в последние годы стала все больше и больше зарабатывать. И все-таки регион так и не выбрался из глубокой зависимости от федеральных трансфертов. Собственных доходов нашему региону хватает лишь на то, чтобы обеспечить чуть больше половины своих нужд, в остальном приходится уповать на помощь Москвы.

Впрочем, некоторые депутаты уже заявили, что прекрасно справятся с версткой бюджета и без дирижирования губернатора. Нет, он, конечно, может вставить свои пять копеек, говорят они, но по большому счету система уже отлажена, все выстроено на программах и катится в относительно светлое будущее по «привычным рельсам».

Но, может быть, что-то пора все-таки поменять?

Госдолг

Еще одна непростая задача - разобраться с огромным коммерческим госдолгом Псковской области, который по состоянию на 1 июля 2017 года перевалил за 15 млрд рублей. Это, между прочим, почти 95% от доходов региона! Не менее впечатляюще растут и суммы обслуживания кредитов – в последние годы на эти цели уходит почти по 1 млрд рублей ежегодно!

Эксперты, в основном представители оппозиции, не раз намекали, что Псковская область слишком увлеклась кредитами, и продолжаться такая политика вечно не может. В конце концов, в Бюджетном кодексе четко определены рамки зависимости от займов, за которые выходить нельзя. И мы уже подошли к опасной черте соотношения доходов субъекта и его госдолга. Конечно, маловероятно, что регион обанкротят и введут внешнее управление, но новые вливания могут и перекрыть.

Поначалу все эти кредиты оправдывались серьезными вливаниями из федерального центра и реализацией крупных проектов, таких «Ледовый дворец». В последние годы таких мегапроектов уже значительно меньше, но кредиты мы продолжаем упорно брать. Нам говорят, что коммерческие кредиты будут заменены бюджетными с последующей реструктуризацией долгов. Однако говорить о том, что доля коммерческих кредитов резко сократилась, пока рано.

К тому же Псковскую область в конце прошло года Национальное рейтинговое агентство внесло в список регионов с низкой долговой устойчивостью. Это означает, что еще немного и решение проблемы госдолга без кардинальных мер со стороны федерального центра решить будет невозможно. Более того, мы уже находимся под санкциями Минфина – министерством наложены ограничения, которые учтены в проекте бюджета 2018 года. Доигрались?

И тут мы снова упираемся в необходимость увеличения доходной базы бюджета. Без этого расправиться с долгами региона по кредитам практически нереально. Но нет ничего невозможного. Напомним, при Михаиле Кузнецове бюджет региона даже был профицитным. И никаких долгов. Более того, в свое время за четкое выполнение Псковской областью долговых обязательств, Минфин даже скащивал областному бюджету долги. Например, в 2017-м «простил» свыше 120 млн. рублей.

Есть над чем подумать.

Депопуляция

Статистика неумолима, численность населения Псковской области сократилась с 2000 года почти на 100 тыс. человек. Сказалась и естественная убыль населения (наш регион занимает последнее место среди регионов СЗФО по рождаемости, смертности и естественному приросту населения), и миграция в другие регионы. Не секрет, что многие молодые люди предпочитают при первой возможности уезжать из псковских городов и весей в столицы. Жители севера области отправляются покорять Санкт-Петербург, а южной части – Москву. И редко возвращаются.

К тому же у нас в регионе отмечается высокая доля населения в возрасте старше трудоспособного (25% против 21% в среднем по России). Экономисты неутешительно называют это «проблемой стареющего региона». Естественно, дотошный инвестор обращает внимание и на эти показатели. И уходит туда, где «поживее».

Хотя вопрос депопуляции, в том числе, и экономический, без социальных аспектов тут никуда. Чтобы стабилизировать ситуацию необходимо серьезно заняться медициной, образованием, строительством доступного жилья. Важно даже то, чем, условно говоря, кормят псковское население. Повышение общего уровня благосостояния - в ту же копилку.

Если мы хотим, чтобы Псковская область стала привлекательной для жизни и работы придется немало потрудиться. Конечно, есть еще вариант заселить наш регион выходцами из еще более неблагополучных в экономическом плане стран (и он всерьез рассматривается), но без повышения качества социальных услуг, боюсь, и они здесь не приживутся. У нас, в частности, очень много нареканий слышится в адрес родильного дома.

Программа газификации Псковской области и модернизация системы ЖКХ

Активная работа по развитию газификации на территории нашего региона ведется с марта 2005 года в рамках подписанного администрацией области с ПАО «Газпром» соглашения о сотрудничестве и договора о газификации. Была создана даже целая программа развития газоснабжения и газификации Псковской области. Разумеется, такая программа имеет не только огромный социальный вес, но и важна для улучшения инвестиционного климата. Туда, где нет газа, серьезный инвестор вряд ли придет.

По официальным данным региональной программы газификации Псковской области на 2017–2021 годы, на начало 2016 года уровень газификации Псковской области составлял 51,5%. В рамках реализации программы планируется, что к 2021 году контрольная цифра увеличится до 54%. Но радоваться рано, ведь в среднем по России уровень газификации на начало 2016 года составлял 66,2%. Отстаем!

К тому же у нас газификация районов нередко пробуксовывает. Так, жители Опочки и Пушкинских Гор уже устали от постоянного переноса сроков. Дождутся ли они газа в своих домах? Когда? Проблема в том, что в некоторых районах просто нет заинтересованных в подключении голубого топлива предприятий (и готовых это удовольствие оплатить). Ведь сначала, как правило, подключают именно действующие производства, а потом уже социальный сектор.

Получается замкнутый круг: подключение газа откладывается из-за отсутствия бизнес-интересантов, готовых в это вложиться, но и новых предприятий не появляется, в том числе и потому что газа до сих пор нет.

В Пушгорах вообще нет ни одного крупного производства. С другой стороны, странная получается ситуация – один из важнейших туристических центров страны и не газифицирован…

Требует модернизации в регионе и устаревшая система ЖКХ. Что-то, конечно, делалось, и при Михаиле Кузнецове, и при Андрее Турчака. Однако слишком много еще котельных в районах области еще работают на устаревшем оборудовании, а многие элементы инженерной инфраструктуры все еще нуждаются в замене.

ОЭЗ «Моглино»

Еще один серьезный пласт региональной экономики – это, конечно, особая экономическая зона «Моглино» под Псковом, история которой насчитывает уже пять лет. Срок действия площадки - 49 лет, и первая пятилетка ушла, скажем так, на раскачку. Не буду утверждать, что там «конь еще не валялся». Это объективно не так. Но два построенных и пока еще не сданных в эксплуатацию завода, да несколько десятков созданных рабочих мест вместо обещанных сотен – это все-таки не слишком солидное достижение. Почему на площадке активны только двое из пяти утвержденных резидентов, сколько еще появится новых – тоже вопросы не праздные.

Сможет ли Михаил Ведерников стать той фигурой у власти, которая будет не отпугивать потенциальных инвесторов, а притягивать, как магнит, зависит только от него. Его предшественник обещал носить приходящий в регион бизнес на руках и содействовать, содействовать, содействовать. И на самом деле принимал самое деятельное участие в привлечении «длинных денег». В частности, практически всегда лично участвовал в заседаниях наблюдательного и экспертного совета при ОЭЗ «Моглино» и задавал вопросы по существу. Было видно, что экс-губернатор очень хорошо вникал в суть предложенных для обсуждения инвест-проектов и частенько делал очень точные замечания там, где требовалась доработка.

Справится ли с этой задачей человек, у которого нет за плечами такого богатого опыта бизнес-управления? Ведь Михаил Ведерников – это, скорее, классический чиновник, административный работник.

Кроме того, нередко приходилось слышать от инвесторов, что на самом деле на руках их тут никто особо и не носит, а все вопросы решаются не так оперативно, как хотелось бы. Особого любопытства, а что же происходит на заводах в «Моглино» никто не проявляет. Да что там говорить, действующим резидентам до сих пор не дождаться подключения воды!

Есть над чем поработать. Ведь сарафанное радио и в бизнесе никто не отменял, и сработать оно может и на негативной волне.

Сельское хозяйство

Надо признать, при Андрее Турчаке сельское хозяйство в Псковской области стало показывать устойчивую положительную динамику. У нас в аграрном секторе реализуются крупные инвестиционные проекты, растут объемы сельскохозяйственной продукции: мы стали больше производить мяса, зерновых, молока, даже несмотря на неблагоприятные погодные условия этим летом.

Конечно, заслуга в этом не только главы региона, но и в политике импортозамещения. Однако поддержка сельхозпредприятий со стороны региональной власти, безусловно, тоже важна.

И вот, что здесь интересно. Останется ли в приоритете у нового главы региона свиноводство с учетом проблем с экологией и общественным резонансом? Прислушается ли он к голосу экспертов, утверждающих, что в плане свиноводства в нашей области наблюдается серьезный перекос, а сельское хозяйство в Псковской области развивается не только за счет мегапроектов, но и благодаря множеству малых и средних предприятий, которым очень нужна господдержка для развития?

Кстати, на вопросы экологии указал ставленнику и полпред Николай Цуканов, который хоть и заметил, что сельское хозяйство в Псковской области на подъеме, но вопросы есть и на них надо будет обратить внимание.

Михаилу Ведерникову также предстоит узнать, что у нас в регионе действуют сразу две ассоциации сельхозпроизводителей, которые если не соперничают друг с другом, то уж точно с трудом находят общий язык. Наверняка, эти объединения также захотят донести свои надежды и чаяния до главы региона, и ему придется решать, что с ними делать.

Завершение крупных инфраструктурных проектов

При Андрее Турчаке в Псковской области стартовали два масштабных инфраструктурных проекта - путепровод в Великих Луках и «Северный обход» вокруг Пскова, включающий в себя мост через реку Великую. Переоценить важность этих объектов сложно. Так, в Великих Луках во время перекрытия железнодорожного переезда в пробках стоят «Скорые» и пожарные, несут ущерб предприятия. «Северный обход» тоже необходим Пскову, чтобы разгрузить центр города, а фуры не разбивали городские дороги.

Напомню, что великолукский путепровод изначально собирались сдать к 850-летнему юбилею города, который отмечался в августе прошлого года, но из-за банкротства генерального подрядчика работы были заморожены. Пришлось объявлять новый конкурс, который выиграла «Строительная компания Балтийский берег». Теперь объект обещают сдать к октябрю 2018 года.

Строительство второй очереди объездной дороги вокруг Пскова началось в сентябре 2016 года. По контракту работы должны быть завершены к концу 2019 года, но все очень хочется, чтобы это произошла раньше, до начала лета, поскольку в июне 2019-го в областном центре должны пройти 39-е Международные Ганзейские дни.

Тут, конечно, потребуется железная рука, чтобы все сроки по контрактам выдерживались, чтобы требования к качеству работ соблюдались. А заодно неплохо бы выяснить, почему строительство таких важных для региона объектов время от времени сваливается в неактивную фазу. Да так, что местные жители каждый раз пугаются, что проекты решили закрыть. Такими темпами мы к Ганзе точно не успеем.

39-е Международные Ганзейские дни

Летом 2019 года Псков будет принимать у себя гостей со всего света, ведь здесь пройдет очень серьезное мероприятие - 39-е Международные Ганзейские дни. Конечно, такое событие не может пройти мимо главы региона.

Ганзейские дни в Пскове получили федеральный статус, организационный комитет по подготовке мероприятия возглавила вице-премьер РФ Ольга Голодец. Посрамить никак нельзя.

Правда, тут врио губернатора будет немного легче, поскольку бывший глава Псковской области Андрей Турчак заявил, что останется в федеральном оргкомитете и окажет Михаилу Ведерникову содействие в подготовке к мероприятиям форума.

С другой стороны, скептики постоянно указывают, что до международной Ганзы осталось всего полтора года, а в областном центре еще столько нужно сделать, что и за три года не управиться. Не пора ли подсыпать в подготовительно-ганзейский котел мотивации?

У нас даже новая схема размещения нестационарных объектов торговли все никак не может появиться. А время идет.

Псковавиа и псковский аэропорт

В свое время в Пскове стало активно развиваться авиасообщение. Компания «Псковавиа» организовала рейсы Москву, запустила перелеты из Санкт-Петербурга в Петрозаводск, Апатиты, Курск, Вологду, Брянск и Псков. Кроме того, авиаперевозчик объявил о планах по возрождению авиасообщения с Великими Луками и организации полетов в Сочи и Анапу.

Но что-то пошло не так, и в этом году авиакомпания столкнулась с серьезными трудностями: начались задержки с выплатами зарплат, у компании появились кредиторы, которые требуют признать предприятие банкротом, а его бывший руководитель оказался фигурантом уголовного дела о растрате. Масла в огонь подливали недовольные клиенты, которые указывали на неадекватные цены, абсолютно не соотносимые с сервисом и постоянными задержками самолетов.

В сентябре экс-губернатор признал, что ситуация на «Псковавиа» остается непростой. «Они летают исключительно по одному маршруту, используя субсидию. Необходимо обсудить целый комплекс мер», - сказал он. Похоже, разбираться с этими мерами придется уже Михаилу Ведерникову.

Много говорилось и о перспективах развития аэропорта «Псков», который решили сделать запасным для петербургского «Пулково». Но вот ведь незадача, ОАО «Псковавиа» является главным оператором аэропорта Псков, и если плохи дела у первого, ничего хорошего не ждет и второго.

А тут еще и скандал с проверкой псковского аэропорта после печальных событий в Пулково (женщина и маленькая девочка свалились с трехметровой высоты из-за неисправности в трапе-рукаве, ребенок впоследствии скончался). В результате были найдены серьезные нарушения и в Пскове, которые могут стать основанием для возбуждения уголовного дела.

Проработать стратегию социально-экономического развития Псковской области

Такой документ уже существует, хотя скептики утверждают обратное. Несмотря на то, что стратегия задает очень много правильных векторов, она наполнена таким неизбывным пессимизмом, что над этим трактатом впору расплакаться, как после «Муму» Тургенева. Половину документа составляет констатация печальных фактов, в том числе, озвученных выше: хронический дефицит бюджета, депопуляция, слабая инфраструктура, низкий уровень жизни населения…

В стратегии очень много говорится и о том, что нужно сделать, но как-то не очень внятно объяснено – как. Все опять упирается в повышение доходной части регионального бюджета и упование на федеральную помощь.

Уверен, Михаилу Ведерникову захочется почитать этот документ. Он одновременно позволит ему оценить масштаб бедствия, а заодно крепко задуматься, что же со всем этим делать. Возможно, главе региона захочется наполнить стратегию социально-экономического развития Псковской области большей конкретикой.

Такой совет врио губернатора, к слову, дал и полномочный представитель президента РФ в СЗФО Николай Цуканов. Он порекомендовал Михаилу Ведерникову актуализировать стратегию социально-экономического развития региона и создать новые рабочие места для жителей.

Хорошим подспорьем станет и налаженный диалог с псковскими бизнес-объединениями. Благо, у нас их представлено немало. Тут и региональная Торгово-промышленная палата, и областные отделения «Опоры России», «Деловой России» и РСПП. Уверен, им есть, что предложить и посоветовать главе региона.

Конечно, эти десять задач – это далеко не исчерпывающий список проблем региональной экономики. Нужно внимательно следить, как развивается претенциозный электротехнический кластер на юге области, разобраться, можно ли помочь холдингу «Технология металлов», попавшему в зону опасной турбулентности, вникнуть, насколько безупречно работает в области система госзаказов, к которой регулярно возникают претензии со стороны регионального УФАС…

Разумеется, очертить круг проблем – задача не самая сложная. Куда сложнее, найти способы их решения. И тут можно не сомневаться, Михаилу Ведерникову предстоит проделать очень много работы.

Алексей Овчинников

Источник: Псковская Лента Новостей