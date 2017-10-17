10 экономических задач, которые придется решить новому губернатору Псковской области

Общество
Прокуратура уличила руководство ОСП Опочецкого и Красногородского районов в нарушении порядка рассмотрения обращений
Политика
Вызволить волости из информационного вакуума просит глава Порховского района врио губернатора Ведерникова
Ничего страшного не произошло - Елена Полонская о признании конкурса на пост сити-менеджера Пскова несостоявшимся3
Политику формирования бюджета Псковской области должен поменять врио губернатора Михаил Ведерников, считает Антон Минаков 4
Культура
Курсы повышения квалификации «Государственная культурная политика и развитие художественного образования и воспитания» проходят в Пскове
Музейщики «Михайловского» и работники культуры Петергофа обсудили совместные планы к 115-летию Гейченко1
Экономика
Спорт
ДТП
Две пострадавшие в результате столкновения «Ниссана» и «Мерседеса» под Псковом женщины находятся в тяжелом состоянии8