Экономика

У псковской транспортной компании арестовали грузовик за полумиллионный долг

Псковские судебные приставы и работники налоговой службы посетили организации города, которые по налоговым обязательствам задолжали крупные суммы. В частности, они посетили одну из псковских транспортных компаний, чьи долги по налогам и сборам составляют более 500 тысяч рублей, а это 6 исполнительных производств.

Как рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УФССП России, в рамках данных исполнительных производств судебным приставом-исполнителем был осуществлён арест транспортного средства - грузового автомобиля ДАФ. С предварительной стоимостью 500 тысяч рублей. Если по истечению 10 дней должник не примет мер для погашения задолженности, по его имуществу будут подготовлены документы о передаче его на реализацию.

В Псковской области, на начало 2018 года на исполнении остаётся более 33 тысяч исполнительных производств в отношении физических и юридических лиц, чья задолженность по налогам и сборам составляет более 1 миллиарда рублей.

Всего же у данного должника 9 производств на исполнении, на общую сумму в почти 2 миллиона рублей. Но на одно исполнительное производство с долгом в 1,1 миллиона рублей в ближайшее время будут предоставлены документы, подтверждающие оплату суммы долга.

Ещё несколько должников, кого застали пристав и работник налоговой, вызваны в отдел судебных приставов для дальнейшего разбирательства по исполнительным производствам.

Такие выезды по адресам должников являются одной из форм совместной адресной работы судебных приставов-исполнителей управления ФССП России по Псковской области и налоговых инспекторов с должниками, которые в течение долгого времени не хотят платить по своим долгам перед налоговой службой.