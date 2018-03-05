Экономика

Некоторые МУПы неэффективны из-за ограничения роста тарифов - Александр Кузнецов

Некоторые МУПы неэффективны, потому что они недофинансируются, в том числе и из-за того, что УФАС ограничивает рост тарифов. Такое замечание сделал вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов, комментируя выступление руководителя регионального УФАС Ольги Милонаец о необходимости сокращения количества муниципальных и государственных предприятий в Псковской области для развития конкуренции. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, этот вопрос обсуждался сегодня, 7 марта, на заседании Совета по инвестициям.

«Надо быть аккуратным, чтобы, ликвидируя МУПы, не прийти к тому, что на определенных рынках вообще никого не останется, потому что частный бизнес туда тоже не придет», - высказался Александр Кузнецов.

«Однако освобожденные средства можно вкладывать в те предприятия, которые действительно нужны», - заметила в свою очередь Ольга Милонаец.

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников добавил, что в этом вопросе «нельзя махать шашкой». «Нужно правильно оценивать социальные последствия. Ведь мы заинтересованы в том, чтобы тарифы не поднимались, а качество услуг не снижалось», - подчеркнул он.

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Председатель регионального госкомитета по экономическому развитию и инвестиционной политики Андрей Михеев сообщил, что с 2015 года в Псковской области впервые наблюдается тенденция по снижению МУПов и ГУПов.

Михаил Ведерников также предложил организовать совещание, на котором будут обсуждены нарушения антимонопольного законодательства органами исполнительной власти. По его словам, нужно разбираться, почему происходят нарушения и как их количество можно свести к нулю.

При этом он заметил, что в Пскове очень проблемный рынок рекламных услуг. «До 50% конструкций стоят без каких-либо документов. Мы не говорим о том, чтобы все их нужно демонтировать. Но нужно привлечь общественность и экспертов, чтобы обсудить, какие из них можно сохранить и узаконить, а какие действительно мешают или портят вид и их нужно убрать», - предложил врио главы региона.