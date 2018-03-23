Экономика

Истории успеха молодых предпринимателей из Пскова. ЛОНГРИД

Не секрет, что путь молодого бизнесмена сложен, но увлекателен. Делающие первые самостоятельные шаги в бизнесе, как правило, сталкиваются с чередой различных барьеров и сложностей. Их преодоление требует колоссальных усилий и воли к победе. Однако, несмотря на заверения скептиков о том, что в России сложно вести бизнес, ежегодно число молодых предпринимателей пополняется новыми участниками.

Молодые псковские предприниматели, открывшие свой малый бизнес с «нуля» в непростое время экономических кризисов и санкций, рассказали, как им удалось стать успешными и поднять свое дело на новый уровень.

Такие истории весьма поучительны для новичков и интересны коллегам «по цеху». Да, и всем нам полезно знать о тех, кто ни смотря ни на какие трудности, развивает свой бизнес, создает новые рабочие места, производит пользующиеся спросом товары и оказывает востребованные услуги.