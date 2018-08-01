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Экономика

Рубль упадет в августе

07.08.2018 08:08|ПсковКомментариев: 17

Август - традиционно неудачный месяц для российского рубля. В этом году исключения не будет: курс доллара к сентябрю может вырасти до 65-66 рублей, говорят эксперты. Основные причины для падения российской денежной единицы - перспектива возможных санкций США, а также валютные интервенции Минфина, пишет «Газета.ру».

«Традиционно в конце лета ухудшаются показатели торгового баланса и текущего счета», - комментирует аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова. К тому же цена на нефть также часто падает в августе.

Кроме того, обычно августовские падения совпадают с резким обвалом нефти или негативным политическим давлением на Россию, военными событиями, говорит Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо Банка.

Так было, например, в 1998 году. Тогда доллар вырос с 6,2 рублей с начала месяца до 7,9 рублей за американскую валюту к концу августа. Уже в сентябре курсушел за 20 рублей за доллар.

Именно в августе 2014 года начал свой очередной обвал российский рубль. Тогда курс доллара, начав с 35 рублей за американскую валюту, к концу месяца взлетел до 37 рублей за доллар.

В августе 2015 года курс доллара скакнул с 58 рублей до 66,5 рублей. В августе 2016 года доллар торговался за 65-67 рублей.

Единственным исключением за последние годы оказался август 2017-го, когда рубль даже несколько укрепился, отмечает валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров. Так, курс доллара США в прошлом августе торговался на уровне 59-60 рублей.

Этот август также, скорее всего, не станет исключением, и рубль ждет снижение, считают эксперты.

По крайней мере этот месяц рубль уже начал с падения. По данным официальных торгов ЦБ на 7 августа курс доллара вырос до 63,49 рублей.

Активизация США относительно нового пакета санкций, снижение от недавних максимумов нефтяных цен, увеличение покупок валюты со стороны Минфина в рамках реализации бюджетного правила, а еще и сезонное снижение счета текущих операций, из-за чего происходит конвертация в валюту полученных иностранными участниками дивидендов российских корпораций, поясняет возможные причины падения Егоров.

В этом августе давить на рубль будут еще интервенции Минфина. В минувшую пятницу, 3 августа, министерство финансов объявило объем покупок иностранной валюты на ближайший месяц - так, с 7 августа по 6 сентября Минфином будет куплено валюты на 383,2 млрд руб.

Таким образом, ежедневный объем покупок валюты будет на уровне 16,7 миллиарда рублей. В результате августовский объем закупок станет рекордным, до этого таковым был июньский уровень в 379,7 миллиарда рублей. В июле ведомство направляло на покупку валюты на внутреннем рынке 347,7 миллиарда рублей.

«Текущий счет платежного баланса при этом останется сезонно слабым, лишая рубль поддержки», - комментирует Сергей Гайворонский, эксперт «БКС брокер».

При этом готовящегося к принятию новый пакет санкций против отечественного госдолга американский сенат может ввести уже этой осенью.

«Большое значение будет иметь, будут ли введены ограничения на все выпуски ОФЗ или только на новые выпуски. В случае, если будут запрещены инвестиции в ОФЗ вообще, то курс рубля может упасть на 10-15% к доллару США, если же только новые выпуски окажутся под санкциями, то влияние на курс будет незначительным и коротким, около 5% падения может ждать рубль в течение 3-4 последующих месяцев», - комментирует аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Эксперты рассчитывают, что в этом августе, в отличие от предыдущих, нефть не будет топить рубль. В этом году для падения цен на нефть нет никаких оснований, скорее, наоборот, - санкции против Ирана могут привести к росту цены до $80 за баррель и выше, комментирует заместитель председателя правления Локо Банка Андрей Люшин.

Теги: #курс доллара #курсы валют
Источник: Псковская Лента Новостей
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