Культура

12 комплектов книг «Русские писатели-классики и православие» переданы библиотекам Псковской области

Руководители Международного общественного фонда единства православных народов (МОФЕПН) на встрече в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» передали библиотекам региона 12 полных комплектов книг «Русские писатели-классики и православие».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, такой подарок получили, в частности, Псковская областная библиотека, Центральная библиотечная система города Пскова, научная библиотека ПсковГУ, Центральная библиотека города Великие Луки, Новоржевский районный культурный комплекс, Пушкиногорская районная библиотека, книжные собрания Святогорского монастыря иВеликолукской и Невельской епархии, библиотеки учебных заведений района. Комплект книг получила в дар и научная библиотека Пушкинского заповедника.

Напомним, что работать в читальном зале музейной библиотеки, располагающей богатейшим собранием книг о Пушкине, его окружении и эпохе, а также изданий по культуре и искусству, могут не только сотрудники заповедника, но любой житель и даже гость Пушкиногорья. Для этого, пояснили в музее, необходимо написать соответствующее заявление на имя директора «Михайловского» Георгия Василевича.