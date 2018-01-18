Культура

Ансамбль «Скобари» отметит 20-летний юбилей большим концертом

17 февраля в 17.00 в большом концертном зале областной филармонии (ул. Некрасова, 24) состоится праздничная концертная программа «Я лечу над Россией», посвященная 20-летию ансамбля «Скобари» и юбилею солистки Татьяны Арсентьевой.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, в свой юбилей артисты «Скобарей» покажут зрителям специальную программу, составленную из музыки и песен самых разнообразных стилей и направлений. В их исполнении прозвучат и народные, и военно-патриотические песни, и романсы, и песни знаменитых авторов, в том числе, псковских. А также к юбилейной программе присоединятся солисты, музыканты, творческие коллективы: танцевальная группа Русского народного хора, ансамбль 76-й дивизии «Голубые молнии», заслуженная артистка России, певица Марина Курчавова, военный оркестр 104-го гвардейского парашютно-десантного полка.

Отметим, ансамбль «Скобари» был создан в 1998 году для участия в конкурсе «Новому веку - новые имена», где получил «Гран-при». В 2000 году «Скобари» пленили новгородцев на Всероссийском конкурсе-фестивале фольклорных коллективов «Наследие». Геннадий Заволокин и «Играй гармонь» также не оставил без своего внимания творчество этих псковских музыкантов. За годы своего творчества «Скобари» с гастролями объехали всю страну от севера до юга. Сегодня в состав коллектива входят обладатели почетного звания «Душа земли псковской» Татьяна Арсеньева (солистка), исполнитель на балалайке Константин Абабков и Станислав Рыжиков (солист, гитарист, аранжировщик).