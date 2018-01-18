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Культура

Псковичей приглашают на программу, посвященную Федору Сологубу

20.02.2018 10:03|ПсковКомментариев: 3

21 февраля в 14.30 Псковская областная библиотека (ул. Профсоюзная, д.2) приглашает на литературно-художественную программу «Звезда и смерть Федора Сологуба», посвященную 155-летию со дня рождения русского поэта и писателя.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учреждения, в программе примет участие актер Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина Виктор Яковлев. 

В нелегкой своей жизни Федор Сологуб любил повторять: «Слава Богу, что есть стихи, остальное все переможется». Пожалуй, читатель более всего Сологуба знает, как автора «Мелкого беса». Но знаток поэзии Серебряного века непременно вспомнит его стихи, наполненные символами, сквозь мрачность которых нет-нет да и проскользнёт романтический дух. 

Его творчество было понятно и созвучно Александру Блоку, поэту-символисту, в душе которого метались прекрасные незнакомки и демоны. Оба стояли у истоков символистского направления. Оба были петербуржцами, всей полнотой души и сознания постигая величие и мрачность града Петра.

В монографии о Блоке русская писательница Нина Берберова скажет о Сологубе с пронзительно-щемящей теплотой: «Сологуб, замечательный поэт, был одним из тех талантов, чье развитие сокрыто ото всех. Однажды они являются в литературу уже сложившимися и умудренными поэтами. Все их творчество несет на себе отпечаток зрелости. Вдали от шума, от борьбы партий, школ, тщеславий, живут они своей таинственной жизнью, замкнутые, скрытные; их называют брюзгами, несносными, противными. Настоящая слава приходит к ним через много лет после их смерти. С первой же встречи они с Блоком прониклись друг к другу симпатией и между ними установилось взаимопонимание. Иванов - это пиршество ума; Сологуб - чистая поэзия».

Авторская программа Нины Яковлевой, руководителя Регионального центра чтения, продолжит проект библиотеатр «Прямая Речь» просветительского цикла «Поэзия Серебряного века».

Вход свободный.

Теги: #ПОУНБ
Источник: Псковская Лента Новостей
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