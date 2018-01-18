Культура

Станислав Говорухин раскритиковал «Довлатова» Германа-младшего

Режиссер Станислав Говорухин раскритиковал фильм Алексея Германа-младшего «Довлатов». Как он сообщил радиостанции «Говорит Москва», фильм ему не понравился, но он может снискать успех среди европейских зрителей.

«Мне не понравилось. Я вообще не воспринимаю никакое кино без юмора. Тем более о Довлатове. Скучно просто. Не хватает выдумки, не хватает умения передать образ Довлатова – остроумнейшего человека», - цитирует слова Говорухина сайт радиостанции.

Говорухин отдельно указал на прозвучавшую в фильме критику советского режима. «Это уже надоело – плевать в сторону советской системы. Кстати, шестидесятые годы – это расцвет всех искусств. С Довлатовым, да, вот так получилось…», - констатировал режиссер.

Говорухин считает, что европейские любители кино оценят фильм: «для них ведь чем хуже о нас, тем лучше». «У нас зритель нормальный. Тоску не будет смотреть», - полагает он.

Напомним, в 2015 году Станислав Говорухин также снял фильм о Сергее Довлатове. Он называется «Конец прекрасной эпохи».