Культура

9 и 10 марта в «Михайловском» пройдут представления музейного театра кукол «Петрушкина баловня»

В праздничные выходные, 9 и 10 марта, в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» пройдут представления музейного театра кукол «Петрушкина баловня», рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Самодеятельные артисты покажут зрителям один из своих лучших спектаклей - сказку «Колобок», которую разыгрывают на псковском наречии и так, как ее могли рассказывать в деревнях во времена Пушкина бабушки своим внучатам - используя вместо кукол предметы домашнего обихода. Так роль колобка выполняет клубок толстых самопряденных шерстяных ниток, зайчик - это носовой платочек, завязанный в узелок так, что длинные кончики-уголки образуют заячьи ушки, и так далее. По ходу действия в сказке звучат подлинные народные песни, которые артисты «Петрушкиной баловни» разучили под началом этномузыковеда, профессора Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова Ирины Поповой. А само представление строится с использованием элементов народного петрушечного театра, то есть, артисты охотно вступают в диалоги со зрителями, импровизируют. Возрастное ограничение у «Колобка» - 0+.

В музее уточнили, что представления «Петрушкиной баловни» пройдут в Доме мельника (музей «Водяная мельница в деревне Бугрово»), начнутся в 14.00.

Напомним, что в эти праздничные и выходные в музее, в мемориальной усадьбе Осиповых и Вульфов гостям музея и жителям Святогорья также будет представлена литературно-музыкальная программа «Чистейшей прелести чистейший образец» 6+, в основу которой взяты лирические произведения Пушкина и романсы на стихи поэта.