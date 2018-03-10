Культура

Второй маршрут «Карты памяти» разработали юные псковичи в рамках просветительского проекта

Псковская областная универсальная научная библиотека продолжает реализацию волонтерского просветительского проекта «Карта Памяти. Великим землякам и свершившим подвиги, открытия на Псковской земле посвящается».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, Игорь Котов (лицей №4 «Многопрофильный» г. Пскова) и Евгений Курочкин (Псковский агротехнический колледж) разработали второй маршрут «Карты памяти» - «Небесная пехота», посвященный памяти 6-й роты 104-го полка 76-й дивизии. Молодые псковичи при поддержке специалистов библиотеки, объединенные идеей дифференциации исторической информации, содержащейся в интернете и в документальном фонде библиотеки, восстановили события 18-летней давности и рассказали об итогах информационно-исследовательской экспедиции на страницах блога https://kartapskovobl.wixsite.com/6rota.

«Работая над "Небесной пехотой", волонтеры использовали облачные интернет-технологии, чтобы объяснить: "Это мы. Это наша среда, наша история, наша культура, наш город, наши герои". Исходная точка – информация, а конечная – память, основанная на бесспорных доказательствах. Поэтому читайте, не откладывая, анализируйте, смотрите и слушайте i-концерт реквием "Девятнадцатой весны …", проверяйте себя, пройдя патриотический диктант "Небесная пехота" по одноименному рассказу Владимира Клевцова», - отметили в библиотеке.