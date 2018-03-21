Культура

В Пскове состоялось торжественное открытие конкурса имени Бориса Трояновского

Торжественное открытие VIII Псковского открытого (международного) конкурса исполнителей на народных инструментах им. Б. С. Трояновского состоялось в Псковском областном колледже искусств им. Н. А. Римского-Корсакова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже, открылась церемония выступлением оркестра русских народных инструментов Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова под руководством Василия Андреева.

Юных участников конкурса, их преподавателей, гостей приветствовал ректор Петрозаводской государственной консерватории им. А. К. Глазунова профессор, заведующий кафедрой народных инструментов Владимир Соловьев. Он отметил, что благодаря усилиям профессиональных композиторов, педагогов, исполнителей русские народные инструменты уже в конце прошлого столетия перешли в академический ранг. «Нас всех очень радует тот факт, что в Пскове уже в восьмой раз проводится такой масштабный конкурс», - подчеркнул он.

Заместитель директора колледжа искусств Зоя Королева поздравила участников и гостей с открытием конкурса, пожелав всем вдохновения, творческого «горения» и удачи. Она зачитала приветственные адрес председателя Государственного комитета Псковской области по культуре Жанны Малышевой.

В концерте выступили члены жюри конкурса в номинации «Струнные народные инструменты» Илья Ситкин (балалайка) и Ольга Пилицына (домра) и член жюри в номинации «Баян, аккордеон» Семен Шмельков.

Отметим, что 2018 год - примечателен для исполнителей на народных инструментах. Именно этот год насыщен «круглыми» датами в сфере исполнительства на народных музыкальных инструментах. В этом году исполняется 130 лет со дня первого выступления Оркестра Русских народных инструментов под руководством Василия Андреева. 2018 год - это год памяти 100-летия со дня смерти Василия Андреева. В этом году отмечается 135 лет со дня рождения великого виртуоза-балалаечника, уроженца Псковской области, чье имя носит конкурс - Бориса Сергеевича Троянского.

За более чем двадцатилетнюю историю конкурс зарекомендовал себя как широко известное и ожидаемое, важное событие, собирающее вместе многочисленных гостей из регионов России и ближнего зарубежья.

В этом году в конкурсе примут участие более восьмидесяти молодых музыкантов из Белоруссии (Витебск, Минск), Москвы и Санкт-Петербурга, республики Карелия (Петрозаводск), Ленинградской (Всеволжск), Мурманской (Североморск, Полярные Зори), Архангельской (Мирный) и Новгородской (Старая Русса) областей. Псковскую область представят 60 конкурсантов из образовательных учреждений Пскова, Великих Лук, Острова, Гдова, Печор, Себежа, Новосокольников, Струг Красных.

Напомним, что в первый конкурсный день - 23 марта состоится сольный концерт старшего преподавателя Петрозаводской государственной консерватории им. А. К. Глазунова, Лауреата всероссийских и международных конкурсов Виктора Акулова (баян). Открытые прослушивания участников состоятся 23 и 24 марта. 24 марта, в день закрытия конкурса, состоится награждение и Гала-концерт победителей.

Все конкурсные мероприятия будут проходить в концертных залах Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова по адресу: Псков, ул. Воеводы Шуйского, д. 2 (музыкальное отделение колледжа искусств).