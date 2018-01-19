ЖКХ

Квитанции на оплату взносов за капремонт жилья будут доставляться псковичам регулярно и в срок

Псковичи будут получать квитанции на оплату взносов за капремонт регулярно и в срок - до 1 числа каждого месяца. Об этом на еженедельном совещании с управляющими организациями Пскова озвучил генеральный директор РО ФКР Сергей Макарченко, передает пресс-служба муниципалитета. Он отметил, что средства на доставку квитанций выделены из регионального бюджета, ее осуществляет «Почта России».

Сергей Макарченко обратился к представителям управляющих организаций с просьбой проинформировать граждан о том, что, в случае имеющейся задолженности, пени за несвоевременную оплату взносов за капремонт региональный оператор не выставляет, задолженность можно оплатить частично по мере финансовой возможности.

Объявления с аналогичной информацией будут размещены у подъездов многоквартирных домов.



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За справками граждане могут обратиться по телефонам: 8(8112) 29-82-22 и 8(8112) 29-82-23.