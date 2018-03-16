Александр Козловский: Жители многоквартирных домов не должны платить за недобросовестную работу управляющих организаций

Жители многоквартирных домов не должны платить за недобросовестную работу управляющих организаций. Так депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский прокомментировал закон о прямых договорах с ресурсоснабжающими организациями, который сегодня, 21 марта, был принят во втором чтении. Данный законопроект предусматривает возможность для собственников помещений многоквартирных домов заключать договора с поставщиками коммунальных услуг – теплосетями, водоканалом, газовщиками и так далее – напрямую, миную управляющие организации.
Соответствующее решение должно быть принято на общем собрании собственников квартир. На новую систему может перейти и сама ресурсоснабжающая организация — если она в одностороннем порядке откажется от договора ресурсоснабжения, заключенного с лицом, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирным домом.
«Этот закон поможет защитить жителей многоквартирных домов от недобросовестных управляющих организаций, – прокомментировал Александр Козловский, поддержавший данный законопроект. – Кроме того, он стимулирует многие "управляйки" лучше работать – ведь иначе жильцы в любой момент могут отказаться от посреднических услуг УК, и те потеряют значительную часть средств. Таким образом, те, кто не заинтересован качественно выполнять свою работу, отчитываться перед жильцами, уйдут с рынка».
Вместе с тем, считает парламентарий, бросаться заключать прямые договора без веских причин не стоит. «В настоящий момент даже если собственники приняли решение на общем собрании о переходе на прямые платежи по оплате за коммунальные услуги, ресурсоснабжающая организация может наложить вето на такое решение, – пояснил он. – Дело в том, что ресурсоснабжающая организация в этом случае вместо сравнительно небольшого количества УК, с которыми она ведет расчеты, получает большое количество прямых плательщиков. Чтобы с ними работать, нужно создавать расчетный центр, привлекать дополнительных сотрудников. А эти расходы неизбежно отразятся на конечной стоимости услуг».
«Сегодня этот законопроект был принят во втором чтении, к третьему нам нужно его доработать, чтобы включить переходные положения и минимизировать все издержки, при этом сохранив главное – стимулировать управляющие организации работать качественно», – заключил Александр Козловский.