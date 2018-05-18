ЖКХ

В Псковской области удалось «зарядить энергией» 20 активистов из многоквартирных домов

В Псковской области удалось «зарядить энергией» 20 активистов из многоквартирных домов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН сообщила заместитель председателя правления «Союза пенсионеров России» по Псковской области Светлана Мельничук.

Она рассказала о реализации на территории Псковской области социального проекта «Заряди энергией свой дом». «Мы не только зарядили дома, мы зарядили людей», - сказала она, добавив, что в 20 районах в Псковской области были выбраны 20 активных людей, которые прошли обучение. Всего было проведено 100 семинаров для таких активистов.

Председатель Союза собственников недвижимости Псковской области Алексей Кириллов рассказал, что итогом этого проекта является благоустройство своего дома и двора, организация различных совместных праздников и мероприятий. Благодаря этому, подчеркнул он, удается выстраивать диалог с властью и более эффективно решать проблемы ЖКХ.