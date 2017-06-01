Оздоровительный отдых

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В санатории «Голубые озера» есть свободные места на июнь и август : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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До 23 апреля путевку на летний отдых в санатории «Старая Русса» можно забронировать со скидкой 10%

До 23 апреля путевку на летний отдых в санатории «Старая Русса» можно забронировать со скидкой 10%

Курорт-санаторий «Старая Русса» (Новгородская область) продлил действие акции «Раннее бронирование» до 23 апреля 2017 года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа, если до...

В санатории «Голубые озера» есть свободные места на июнь и август

05.06.2017 16:58 ПЛН, Псков
Санаторий «Голубые озера» приглашает псковичей провести летний отпуск в одном из самых живописных и экологически чистых мест Псковской области. По информации отдела реализации оздоровительных и санаторно-курортных услуг Псковского облсовпрофа, в санатории есть свободные места на июнь и август.
 
 
Напомним, что ЛПУ «Санаторий «Голубые озера» специализируется на лечении заболеваний нервной системы, костно-мышечной системы, органов пищеварения, органов дыхания. На территории ЛПУ находятся три спальных корпуса: корпус №1 (6-ти этажное здание с лифтом), корпуса №2 и №3 (3-х этажные здания без лифта). Лечебная база располагается в отдельном здании. Питание трехразовое по системе «меню-заказ».
 
Санаторий находится в Невельском районе, в сосновом бору на берегу чистейшего озера Малый Иван, плавно переходящего в озеро Большой Иван. В озерах водится рыба, в лесах много грибов и ягод.
 
По вопросу бронирования можно обращаться в отдел реализации оздоровительных и санаторно-курортных услуг Псковского облсовпрофа по телефонам: 72-82-18, 62-17-66 или по адресу: Псков, ул. Советская, 15, каб. 12.
 
Телефон единой службы информации и бронирования 8-800-100-15-35 (звонок бесплатный, в том числе с мобильных номеров).

Источник: Псковская Лента Новостей


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