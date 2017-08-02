Оздоровительный отдых

Псковичей приглашают отдохнуть в Анапе по выгодной цене

В санатории «Маяк» (г. Анапа, Краснодарский край) до 31 октября 2017 года действуют скидки на проживание. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе реализации оздоровительных и санаторно-курортных услуг Псковского облсовпрофа, в рамках программы «Летний тариф» основное место в 2-местном номере стоит 1250 рублей. В эту сумму входят проживание и завтрак.

Дети в возрасте до 3 лет принимаются бесплатно без предоставления места и питания. Детская кроватка - 150 руб./сутки. Дополнительное место оплачивается в санатории.

Добавим, что санаторий расположен в экологически чистой курортной зоне, в 10 метрах от Черного моря, на высоком берегу, рядом с анапским морским маяком.

В 2016 году в санатории «Маяк» была проведена капитальная реконструкция корпусов, номерного фонда, лечебной базы, территории.

По вопросу приобретения путевок можно обращаться в отдел реализации оздоровительных и санаторно-курортных услуг Псковского облсовпрофа по телефонам: 72-82-18, 62-17-66 или по адресу: Псков, ул. Советская, 15, каб. 12.

Телефон единой службы информации и бронирования 8-800-100-15-35 (звонок бесплатный, в том числе с мобильных номеров).

Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.

Источник: Псковская Лента Новостей