Специалисты «Авентин-Псков» рассказали, где взять деньги на покупку квартиры

Специалисты центра недвижимости «Авентин-Псков» отвечают на вопросы читателей Псковской Ленты Новостей, поступающие в ходе онлайн пресс-конференции.

Вопрос: Купил пару лет назад комнату, хотел вложить деньги. В итоге жильцов нормальных не найти, чтоб сдавать, в цене она упала, да и не продать никому. Видимо, вкладываться надо только в очень хорошую недвижимость, которая будет цениться и для аренды, и для покупки. Но где на это взять денег?

Ответ: Если ваш вопрос касается извечного вопроса «Где взять деньги?», то в зависимости от вашей ситуации выходом может стать ипотека, накопления, продажа имеющейся собственности и другие законные методы. Если же говорить о спросе на арендное жилье, то совершенно однозначно - этот рынок сейчас более чем активен. Сложности при сдаче в наем могут быть связаны с: неудачным местоположением объекта, недостаточным его оснащением или неудовлетворительным состоянием, завышенной ценой и прочее. Не можем не согласиться - арендатор стар гораздо более требовательным, но спрос на недорогое жилье будет всегда. Попробуйте подкорректировать свое предложение и попробуйте понять, кто ваш клиент. Желаем удачи!

Вопрос: Квартир и домов в продаже в городе уже в два раза больше, чем автомобилей, и это без разных сдающих, которые потенциально могут выставить на продажу. Это нехватка авто? Или я ошибаюсь?

Ответ: Информацией об объеме спроса и предложения на автомобильном рынке мы, к сожалению, не владеем, но ситуация с ростом объема предложения на рынке недвижимости вполне закономерна. Паника на почве кризисных явлений заметно спала и граждане, продающие недвижимость, вновь активизировались, вернули на рынок свои объекты. Кроме этого, продолжающееся снижение ставок по ипотеке, в том числе и на вторичную недвижимость, позволяют псковичам планировать смену жилплощади.

Напомним, что онлайн пресс-конференция на страницах Псковской Ленты Новостей продолжается. Любые вопросы о покупке, продаже и аренде недвижимости читатели ПЛН могут оставлять в форуме под данным сообщением, в письмах на адрес redaktor@pln-pskov.ru либо в специальной теме в группе ПЛН «ВКонтакте». Ответы будут публиковаться в новостной ленте.

Источник: Псковская Лента Новостей