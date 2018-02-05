Недвижимость

До окончания «дачной амнистии» осталось меньше месяца

Осталось меньше месяца до окончания «дачной амнистии», пишет «Российская газета». Оформить права собственности на строения, расположенные на землях для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), можно до 1 марта.

Издание напоминает, что до этого числа действует упрощенный порядок для постановки объектов ИЖС на кадастровый учет и регистрации права собственности. После этой даты в дополнение к правоустанавливающим документам и техплану на строение потребуются разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Срок рассмотрения заявления о постановке участка на государственный кадастровый учет - 5-10 рабочих дней.

Так называемая «дачная амнистия» действует с сентября 2006 года. Тогда был упрощен порядок приватизации земли, домов и строений на них, находящихся в личном пользовании.

«Амнистия» распространялась на земельные участки и строения на землях для ИЖС, ведения личного хозяйства, гаражного строительства. Чтобы стать собственником, достаточно предоставить в Росреестр любой правоустанавливающий документ, выданный до 30 октября 2001 года. В советское время земли предоставлялись на праве пожизненного наследуемого владения либо постоянного бессрочного пользования. Чтобы зарегистрировать дачу, нужно составить декларацию. Владельцам земель ИЖС к правоустанавливающим документам для постановки на кадастровый учет и оформления права собственности нужно предоставить техплан объекта.