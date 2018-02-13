Недвижимость

«Дачную амнистию» продлят еще на два года

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении проект закона о продлении «дачной амнистии» на два года.

Как сообщает портал ЕРЗ, проект закона будет рассмотрен на заседании Госдумы 21 февраля. Принять документ планируется до 1 марта, когда истекает срок «амнистии» по действующему законодательству.

Как пояснил автор законопроекта, председатель профильного комитета Госдумы Павел Крашенинников, документ предполагает продление «дачной амнистии» в отношении объектов ИЖС до 1 марта 2020 года. По его словам, это позволит гражданам и дальше оформлять свои права без необходимости получать дополнительные документы.

Кроме того, законопроектом предлагается продлить до этого срока возможность установления предельных максимальных цен кадастровых работ (тарифы, расценки, ставки и т.п.) субъектами РФ, в зависимости от видов объектов недвижимости, что, по мнению авторов документа, позволит предотвратить необоснованное завышение цен на кадастровые работы.

«Гражданам была предоставлена возможность оформления прав в упрощенном порядке, в том числе на те объекты, которые были построены много лет назад, но не могли быть легализованы из-за изменившегося законодательства», - сказал во вторник глава профильного комитета, отметив, что за весь период действия «дачной амнистии» с 2006 года ею воспользовались миллионы граждан. «В упрощенном порядке были зарегистрированы права более чем на 3,5 млн объектов ИЖС и более чем на 7 млн земельных участков», - сообщил Павел Крашенинников.

По словам парламентария, если не продлить «дачную амнистию», то для постановки недвижимости на государственный кадастровый учет и госрегистрации права собственности потребуется разрешение на ввод в эксплуатацию. Заявитель должен будет обращаться в Госстройнадзор и предоставлять дополнительные документы, которых у него может не быть - например, если объект ИЖС начал строиться без разрешения на строительство.

При отсутствии необходимых документов или при наличии ошибок в них Госстройнадзор не выдаст разрешение на ввод в эксплуатацию и заблокирует оформление права собственности на объект ИЖС, пояснил он. То есть объект будет иметь признаки самовольной постройки и может быть снесен, а для гражданина последует административное наказание, и в результате такой объект ИЖС может быть легализован только через суд, отметил Павел Крашенинников.

Напомним, что закон о «дачной амнистии» (ФЗ-93), который позволяет в упрощенном порядке зарегистрировать права на объекты недвижимости, вступил в силу 30 июня 2006 года, и с тех пор его действие неоднократно продлевалось. При этом на практике он стал широко применяться в качестве лазейки для оформления вновь построенных индивидуальных домов, что создавало неравную конкуренцию стихийного строительства организованному. Ведь получалось, что застройщики коттеджных городков - юридические лица обязаны соблюдать все строительные процедуры, в том числе получать разрешение на ввод, в отличие от застройщиков-граждан.