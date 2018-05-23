Недвижимость

Подарите ребенку квартиру

Начать самостоятельную жизнь без собственного жилья непросто. Аренда квартиры и ипотека тяжелым бременем ложатся на молодые семьи. Задумываясь о будущем своих детей, родители вряд ли желают для них такой доли и стараются помочь с решением квартирного вопроса. Наиболее рациональный и экономный способ покупки жилья для таких случаев предлагает жилищный кооператив «Строим Вместе».

Как известно, дети растут очень быстро. Не успеешь оглянуться - детский сад, школа, институт, собственная семья. Если уже сейчас начать копить на квартиру, то к совершеннолетию можно без особых усилий приобрести ребенку собственное жилье. Но складывать деньги под подушку - не лучший вариант в современных экономических условиях, а ввязываться в классическую ипотеку - слишком накладно. Альтернативный вариант - программа потребительского общества «Строим Вместе», которая позволяет без лишних бюрократических проволочек копить деньги на жилье и обеспечивает полную сохранность денежных средств.

Для вступления в кооператив «Строим Вместе» необходим только паспорт. Став пайщиком ПО, человек приобретает недвижимость после накопления 50% стоимости желаемых квадратных метров, но не ранее чем через 24 месяца со дня вступления в кооператив. Накопление осуществляется ежемесячными платежами в соответствии с индивидуальным графиком сбережения паевого взноса. После приобретения жилья наступает период рассрочки, который будет равен периоду накопления первых 50%.







«Особенно актуально и удобно копить в кооперативе средства на покупку жилья для детей. Постепенно, не залезая в долги и кредиты, можно приобретать метр за метром, чтобы к совершеннолетию обеспечить ребенка квартирой, так как многие у нас начинают беспокоиться о квартире для детей, когда те начинают обзаводиться своими семьями», - отмечают в кооперативе.

Добавим, что предлагаемый вариант приобретения недвижимости доступен не только состоятельным людям, но и псковичам со средним достатком.

Смотрите также 15 лет счастья

За более подробной информацией обращайтесь по телефонам: (8112) 672 872, +7 (921) 114 73 47 или по адресу: 180000 г. Псков, ул. Карла Маркса, дом 42.

Специалисты кооператива всегда рады дать исчерпывающие ответы на любые вопросы и провести подробную консультацию.

Электронная почта: vmestepskov@bk.ru, сайт www.ipotekasv.ru