Андрей Турчак освобожден от должности губернатора

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Псковской области Андрея Турчака. На официальном сайте президента сообщается, что Турчак покинул пост по собственному желанию.

За последнее время Турчак стал 11-м губернатором, который ушел в отставку. С сентября свои должности покинули главы Омской, Новосибирской, Самарской, Нижегородской, Орловской областей, Красноярского и Приморского краев и Дагестана, а также Ненецкого автономного округа.

Андрей Турчак занимает пост губернатора Псковской области с февраля 2009 года.

Родился 20 декабря 1975 года в Ленинграде.

В 1998 году окончил Государственный Университет аэрокосмического приборостроения по специальности «экономист-менеджер». Выпускник Президентской программы «Подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ» и Тихоокеанского центра обмена кадровыми ресурсами (Япония).

В 1991 - 1993 годах - тренер-преподаватель ДЮСШ Олимпийского резерва по дзюдо. В 1993 - 1996 годах - Генеральный директор ЗАО «Торгово-промышленной корпорации «ЛенНорт».

С 1996 года - работа в рамках Холдинговой Компании «Ленинец»: заместитель генерального директора по управлению АООТ «Завод электробытовой аппаратуры», генеральный директор ОАО «Завод электробытовой аппаратуры», директор по корпоративной политике ОАО ХК «Ленинец», вице-президент ОАО ХК «Ленинец».

Является вице-президентом Федерации рукопашного боя спортивного общества «Динамо» Санкт-Петербурга; вице-президентом Санкт-Петербургского клуба спортивных единоборств «Гранд».Награжден медалью «300 лет Санкт-Петербургу». Является лауреатом Молодежной премии Санкт-Петербурга (2004 год).

30 августа 2006 Бюро Высшего совета «Единой России» рекомендовало А. Турчака на пост члена Совета федерации (СФ) от парламента Ненецкого автономного округа. 24 ноября 2006 года А.Турчак рекомендован Бюро Высшего Совета к избранию в Президиум Генерального совета партии «Единая Россия».

В марте 2007 года избран депутатом Псковского областного Собрания по партийному списку «Единой России».

С 2007 года - представитель Псковского областного Собрания в Совете Федерации.

16 февраля 2009 года Президентом РФ Дмитрием Медведевым назначен и.о. губернатора Псковской области.

27 февраля утвержден Псковским областным Собранием на пост губернатора Псковской области.

До 2012 года являлся членом Генерального совета ВПП «Единая Россия».

27 февраля 2014 года истек 5-летний срок губернаторских полномочий Андрея Турчака, однако в тот же день президент Владимир Путин назначил его исполняющим обязанности губернатора. На выборах губернатора Псковской области, состоявшихся 14 сентября 2014 года, Андрей Турчак набрал 78,36 % избирателей при явке 37,90 %.

Воинское звание - лейтенант запаса.

Женат. Воспитывает четверых детей. Мастер спорта СССР.

Источник: Псковская Лента Новостей